الأحد 7 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد الهلال الأحمر الإماراتي يطلع على أوضاع أيتام الهيئة في مصر

وفد الهلال الأحمر الإماراتي يطلع على أوضاع أيتام الهيئة في مصر
6 يناير 2024 10:24

 بلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في 20 محافظة بجمهورية مصر العربية، 8 آلاف و365 يتيما، وبلغت قيمة برامج كفالة الأيتام في مصر منذ تأسيسه وحتى الآن 219 مليونا و33 ألفا و309 دراهم.

وقام وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤخرا بزيارة عمل لجمهورية مصر العربية، اطلع خلالها على الأوضاع الإنسانية للأيتام الذين تكفلهم الهيئة هناك، ومتابعة ظروفهم الإنسانية الصحية والاجتماعية والتعليمية.

وجاءت هذه الزيارة تأكيدا على حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تعزيز التواصل المستمر مع الأيتام خارج الدولة، وتفقد أوضاعهم الإنسانية على الدوام، والوقوف على احتياجاتهم الضرورية في المجالات كافة، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع بعض الشركاء الإنسانيين والجمعيات المحلية في مصر لتوسيع مظلة برامج كفالات الأيتام هناك، وتوفير رعاية أكبر لهم ولحاضناتهم.

أخبار ذات صلة
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
مصر تدعو إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة

وتعمل إدارة الكفالات وشؤون الأيتام في الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذ توجيهات الإدارة العليا بالهيئة بضرورة متابعة الأنشطة والبرامج التوعوية والثقافية والمهنية للأيتام وحاضناتهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم بدرجة عالية من التميز وتوفير المتطلبات الحياتية الأساسية لهم.

كما تسعى الهيئة دائماً لتوسيع مظلة مشروع كفالة الأيتام، من خلال دعم ومساندة المحسنين والكفلاء الذين يساهمون بدور كبير في تعزيز برنامج الكفالات، وهم دائماً خلف هذا العمل النبيل مستثمرين دنياهم لآخرتهم، وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وستظل جسرا للتواصل الإنساني بين الأيتام وكفلائهم.

يذكر أن الأيتام الذين تكفلهم الهيئة يتواجدون في محافظات الغربية والدقهلية، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، والشرقية، والإسماعيلية، والقاهرة، والقليوبية، والجيزة، والمنوفية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، ومحافظة شمال سيناء.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
مصر
آخر الأخبار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
6 يناير 2024
وزيرة الخارجية اليابانية
الأخبار العالمية
وزيرة الخارجية اليابانية تزور أوكرانيا
اليوم 09:55
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
الرياضة
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
اليوم 09:26
ماتزاري يأسف على نابولي!
الرياضة
ماتزاري يأسف على نابولي!
اليوم 09:15
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
الرياضة
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©