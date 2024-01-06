الأحد 7 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تبدد معاناة المرضى الفلسطينيين .. و"نورهان" تتعافى من السرطان

الإمارات تبدد معاناة المرضى الفلسطينيين .. و"نورهان" تتعافى من السرطان
6 يناير 2024 12:37

 حلت نورهان جميل عابد، بنهاية شهر نوفمبر الماضي ضيفة على دولة الإمارات، ضمن الدفعة الأولى من مرضى السرطان الذين وصلوا إلى الدولة لتلقي العلاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة.

والتقت وكالة أنباء الإمارات "وام"، نورهان برفقة والدتها منال محمود عابد، خلال تواجدهم في مطار أبوظبي استعدادا للعودة مرة أخرى إلى بلادها، بعد إتمام رحلة علاجها داخل الدولة التي تكللت بالشفاء التام من مرض السرطان.

وقالت منال محمود عابد: ابنتي كانت تعاني منذ نحو عامين ونصف من "سرطان الدم" وتخضع لعلاج كيميائي منتظم، ومع اندلاع الأزمة الراهنة واجهنا تحديات كبيرة في تأمين العلاج، وشكلت مبادرة دولة الإمارات باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة طوق نجاة لنا، وكانت نورهان ولله الحمد من أوائل المرضى الذين استفادوا من هذه المبادرة.

وأضافت والدتها : منذ أن حطت رحلتنا في مطار أبوظبي الدولي، حصلت ابنتي على أعلى مستويات الرعاية الصحية، بدءا من التقييم الطبي الشامل لحالتها، ونقلها إلى المستشفى المناسب لتلقي العلاج، وصولا إلى إنجاز رحلتها العلاجية بنسبة شفاء 100 % بعد الخضوع لسلسلة من الفحوصات الدقيقة.

أخبار ذات صلة
بمباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في الحكومة
انطلاق فعاليات مخيم الصقارة الإماراتي - الياباني المُشترك

وثمنت عابد، حرص الجهات المعنية في دولة الإمارات على توفير جميع احتياجاتها وتأمين رعاية متكاملة لابنتها بواسطة فريق طبي متخصص على مدار الساعة.

وعقب خضوع نورهان جميل عابد لفحوصات طبية دقيقة وعلاجات مكثفة ومتكاملة، تم إبلاغ والدتها بأنها شفيت تماما من السرطان، وأصبحت لا تحتاج لجرعات علاج كيماوي؛ وقالت والدتها : "نحمد المولى عز وجل بأن منّ على ابنتي بالشفاء".

وتوجهت منال محمود عابد، بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على هذه المبادرة الكريمة بعلاج المرضى الفلسطينيين، وعلى ما تقدمه للعديد من الأطفال والأسر والعائلات الفلسطينية، فالإمارات كانت وستظل خير سند وداعم للشعب الفلسطيني، مشيدة بنهج الدولة الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

ووجهت تحية تقدير واعتزاز لدولة الإمارات على ما وجدته وابنتها طوال هذه الفترة من رعاية كاملة واهتمام من الجميع، وعلى ما حظيت به من كرم الضيافة طوال مدة إقامتها بالدولة.

المصدر: وام
الإمارات
مرضى السرطان
قطاع غزة
آخر الأخبار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
6 يناير 2024
وزيرة الخارجية اليابانية
الأخبار العالمية
وزيرة الخارجية اليابانية تزور أوكرانيا
اليوم 09:55
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
الرياضة
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
اليوم 09:26
ماتزاري يأسف على نابولي!
الرياضة
ماتزاري يأسف على نابولي!
اليوم 09:15
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
الرياضة
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©