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علوم الدار

الطقس صحو إلى غائم مع رياح خفيفة إلى معتدلة غداً

الطقس صحو إلى غائم مع رياح خفيفة إلى معتدلة غداً
6 يناير 2024 18:37

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة، خاصة على البحر مثيرة الغبار.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط.
 سيحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والمد الثاني عند الساعة 22:41 والجزر الأول عند الساعة 17:08 والجزر الثاني عند الساعة 02:35.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 19:57 والمد الثاني عند الساعة 05:38 والجزر الأول عند الساعة 12:36 والجزر الثاني عند الساعة 00:54.

 

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المصدر: وام
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