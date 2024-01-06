محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت، السباق الرئيس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي أُقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 147 فارساً وفارسة.

وأكد سموه أهمية الحدث في تحفيز التميّز في مجال سباقات القدرة، وما يستدعيه ذلك من مواصلة الجهود في دعم وتطوير رياضات الفروسية عموماً، وسباقات القدرة بشكل خاص، حيث دعا سموه إلى الاهتمام بإعداد أجيال جديدة من الفرسان تؤكد الريادة الإماراتية في مجال رياضات الخيول، بشكل عام، لاسيما سباقات القدرة، باعتلاء منصات التتويج المحلية والعالمية.

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جانباً من مراحل السباق الذي يأتي في ختام المهرجان الذي ينظّمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويُقام برعاية شركة «إعمار»، ويعتبر أحد أبرز الفعاليات على الأجندة السنوية لسباقات القدرة.

إلى ذلك، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أشبال مركز الخيالة بشرطة دبي، الذين حضروا سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، ضمن برنامج الملتقى الشتوي الثامن الذي ينظمه مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي بقصد الاستفادة من أوقات فراغهم في تعلّم أساسيات الفروسية، حيث حرص سموه على تشجيعهم وتحفيزهم على الاهتمام بالرياضة عموماً ورياضات الفروسية خاصة، وحثهم على التحلّي بالأخلاق النبيلة للفارس، داعياً إياهم لأن يكونوا نموذجاً وقدوة في الجمع بين التفوّق الدراسي والتميّز الرياضي.

حضر السباق وقام بتتويج الفائزين كل من: اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وأحمد الفلاسي، الرئيس التجاري لشركة «إعمار» العقارية.

وتُوّج بالكأس الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات (MRM)، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 4:05:26 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 29.09 كلم/ساعة. وجاء في المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري، على صهوة «كاستلبار كروسير» لإسطبلات (F3)، وحقق 4:05:51 ساعات. تلاه في المركز الثالث الفارس راشد سعيد ملهوف على صهوة «دونكان» لإسطبلات (M7) بزمن قدره 4:06:26 ساعات.

شمل المهرجان ثلاثة سباقات أخرى بجانب السباق الرئيس، وهي: سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم يوم الثلاثاء الماضي، وسباق سمو ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم يوم الأربعاء، وسباق اليمامة المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم يوم الخميس الماضي.