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رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري
6 يناير 2024 19:55

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ونقل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى سموه، في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته لقطر وشعبها الشقيق مزيداً من التطور والازدهار. 

 وبحث سموه ورئيس مجلس الوزراء القطري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبي البلدين الشقيقين، وبما يساهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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رؤية وطموح

 حضر اللقاء كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر. 

 كما حضره الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء القطري الذي يضم معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.  

كان معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر قد وصل إلى أبوظبي، في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله في مطار البطين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
قطر
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