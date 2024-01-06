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علوم الدار

شرطة دبي تكرم مُقيماً تقديراً لتعاونه في تعزيز الأمن

عبدالسلام المهري والحضور خلال تكريم محمد قيصر (من المصدر)
7 يناير 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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كرم العقيد عبد السلام أحمد المهري، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة بر دبي، المقيم الشاب محمد قيصر محمد حنيف، تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.
وأشاد العقيد المهري بحسن تصرف محمد قيصر وسرعة بديهته، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي؛ تقديراً لدورهم الإيجابي والفعّال في خدمة المجتمع، وحرصهم على أن يكونوا أفراداً فاعلين ومُبادرين، الأمر الذي يدعم عمل الشرطة، ويعزز جهودها نحو ترسيخ شعور الأفراد بالأمان.
وقدم العقيد المهري، الشكر لمحمد قيصر على تعاونه وإيجابيته، في حين أعرب الأخير عن سعادته بالتكريم، وأكد أنه حافز له وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع، وتعزيز استقراره.

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