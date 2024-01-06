لقاء مفتوح لموظفي إسعاد المجتمع

دبي (الاتحاد)

ترأس العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بحضور نائبه العميد الدكتور أحمد المنصوري، فعاليات «اللقاء المفتوح» لموظفي الإدارة في نادي الضباط، بحضور مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، وجميع المرتب من العسكرين والمدنيين.

وأشاد العميد المنصوري بمرتب الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ودورهم وجهودهم المتميزة في تحقيق التميز والنجاحات على جميع المستويات خلال العام الماضي والأعوام السابقة، متطلعاً إلى استمرارية العطاء بين جميع الموظفين، من مسؤولين ورؤساء أقسام وموظفين، بما يُحقق السعادة الوظيفية، ويحقق التميز الذي ينعكس إيجاباً على النجاحات الكثيرة التي تحققها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وكرم العميد المنصوري الموظفين المتميزين والمبدعين في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وهنأ من حصلوا على الترقيات مؤخراً، مؤكداً الحرص الدائم على تحقيق السعادة الوظيفية للموظفين، بما ينعكس على النتائج الإيجابية في العمل، والتي تعكس تقدم وريادة شرطة دبي.

واستمع العميد المنصوري، خلال فعاليات اللقاء المفتوح، إلى آراء وملاحظات الموظفين، وأجاب عن الاستفسارات التي تهدف إلى تطوير مسيرة العمل.