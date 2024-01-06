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علوم الدار

«علامة الجودة» تعزز بيئة عمل داعمة للأسرة في أبوظبي

مبادرات متعددة في أبوظبي لتمكين السياسات الداعمة للوالدين والأسرة (من المصدر)
7 يناير 2024 01:01

لمياء الهرمودي (أبوظبي)

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تتبنى هيئة الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي مبادرة علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، وهي مبادرة تطوعية تشتمل على مجموعة من المعايير التي يجب أن تتبناها المؤسسات من أجل اعتمادها كبيئات عمل داعمة للوالدين ومنحها علامة الجودة، حيث استطاعت المبادرة في دورتها الأولى التأثير على نحو 6 آلاف و600 طفل بشكل إيجابي، وذلك وفقاً لعدد من أولياء أمور الأطفال الصغار العاملين لدى المؤسسات التي شاركت في المبادرة والمؤسسات الحاصلة على علامة الجودة في دورتها الأولى.
وخلال هذه المبادرة، تحصل المؤسسات المشاركة، والتي اجتازت المبادرة بنجاح على علامة الجودة من قبل الهيئة، وتهدف المشاركة في هذه المبادرة إلى مواصلة رحلة التعلم والتطور والنمو من أجل إلهام المؤسسات الأخرى عبر الخبرات والمعارف التي تم اكتسابها، وبالتالي المساهمة في إحداث تغيير إيجابي على مستوى إمارة أبوظبي.
وبحسب موقع هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي ففي عام 2023، أعربت منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج عن دعمها لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، من خلال الإشارة إلى التقدم الذي تحرزه هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة، بما يتعلق بتطوير وتمكين السياسات الداعمة للوالدين والأسرة.
وأفاد الموقع، أنه غالباً ما تضطر الأسرة العاملة في إمارة أبوظبي إلى تقديم تنازلات للوفاء بمتطلبات العمل، مما يجعلها في حاجة للحصول على دعم أكبر لتحقيق الازدهار في العمل والمنزل، وهذا ما ساهم في خلق ثقافة عمل وتطوير سياسات داعمة لأولياء الأمور الذين يعولون أطفالاً تتراوح أعمارهم من 0 إلى 8 سنوات، من خلال تشجيع المؤسسات على توفير بيئة عمل داعمة للوالدين، كما تهدف الهيئة من خلال إطلاق مثل هذه الممارسات الى الترويج لإمارة أبوظبي كبيئة عمل داعمة للوالدين، وتشجيع أماكن العمل على تبني سياسات وأطر عمل داعمة للولدين وتوفير المرافق اللازمة لذلك.
وتسهم الهيئة في خلق جانب التغيير الإيجابي، إذ يعاني جزء كبير من السكان في إمارة أبوظبي اليوم من عدم تمكنهم من قضاء وقت كافٍ مع أسرهم بسبب أعمالهم، حيث تواجه النساء العاملات في أبوظبي صعوبات في الموازنة بين العمل والرعاية الأسرية، وأشار 48% من المشاركين الذين في المسح الذي أجرته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ضمن الدورة الثانية من استبانة جودة الحياة، إلى أنهم يقضون وقتاً قصيراً جداً مع أسرهم.
وتشير دراسات عالمية إلى أن تعزيز سياسات وممارسات العمل الداعمة للوالدين يؤدي إلى تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية أفضل، حيث أثبتت سياسات العمل الداعمة للوالدين فعاليتها من حيث التكلفة لدى 90% من الشركات التي طبقتها، كما بلغت نسبة انخفاض معدل الدوران الوظيفي للنساء بنسبة 50% عندما رفعت «جوجل» مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من 12 إلى 18 أسبوعاً، وازداد معدل الإنتاجية في 150 جهة فيدرالية في الولايات المتحدة بنسبة 30% بسبب وضع جداول عمل بديلة.
ايجابي
أكدت هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي من خلال موقعها أن سياسات العمل الداعمة للوالدين تؤثر بشكل إيجابي على الأطفال، خاصة وأن أغلب الأطفال في الإمارة يقضون متوسط وقتهم الأسبوعي مع مربياتهم، ويقضون من 30 إلى 40% من وقتهم فقط مع والديهم.

أبوظبي
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