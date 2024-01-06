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ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشامسي والنقبي والنعيمي

ولي عهد رأس الخيمة لدى حضوره أفراح الشامسي والنقبي (وام)
7 يناير 2024 01:01

رأس الخيمة  (وام)
حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل زفاف صقر حميد علي المكروف الشامسي، على كريمة علي أحمد طحنون النقبي، في قاعة الكورنيش برأس الخيمة.
وهنأ سموه العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.
وقدمت إحدى الفرق الحربية فنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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كما حضر سموه، مساء أمس، حفل زفاف إبراهيم سلطان عبدالله بن نصيب النعيمي، على كريمة أحمد يوسف بن درويش النعيمي، في قاعة السيف برأس الخيمة.
وهنأ سموه العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.
وقدمت إحدى الفرق الحربية فنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

محمد بن سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
أفراح الشامسي
أفراح النعيمي
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