الإثنين 8 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الفارس الشهم 3" تستكمل برنامج مسابقات التفريغ النفسي والترفيهي للأطفال النازحين في مدرسة القادسية برفح

جانب من الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الإمارات تجسيداً لالتزامها بقيم التضامن مع الشعب الفلسطيني (أرشيفية)
7 يناير 2024 11:42

استكملت عملية "الفارس الشهم 3" برنامج مسابقات التفريغ النفسي والترفيهي للأطفال النازحين في مدرسة القادسية في رفح، وذلك للتخفيف من معاناتهم وأسرهم إثر الظروف القاسية التي يعيشونها.      

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها الإمارات تجسيداً لالتزامها بقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني حرصت خلاله الدولة على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة.      

أخبار ذات صلة
الإمارات تستقبل دفعة ثامنة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان
مليون نازح في رفح منذ 7 أكتوبر

وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم البالغين لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذا البرنامج جاء في الوقت المناسب، لإعانتهم وأطفالهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها حالياً.        

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة ، تجسيدا لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.

 

 

 

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الشعب الفلسطيني
رفح
النازحين
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 14:36
إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة
الأخبار العالمية
رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها
اليوم 21:58
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
الرياضة
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
اليوم 21:26
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
اليوم 21:26
الشارقة يحتفظ بلقب دوري شباب اليد
الرياضة
الشارقة يحتفظ بلقب دوري شباب اليد
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©