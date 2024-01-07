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هيئة الأعمال الخيرية العالمية تدعم "تراحم من أجل غزة" بـ 4 ملايين درهم

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تدعم "تراحم من أجل غزة" بـ 4 ملايين درهم
7 يناير 2024 12:12

سلم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، شيكاً بمبلغ 4 ملايين درهم،  تسلمه عمر الشمري مدير مركز الهلال الأحمر في إمارة عجمان، وذلك دعماً لحملة "تراحم من أجل غزة" التي تم إطلاقها بهدف مساعدة الأشقاء في فلسطين.

جاء ذلك بحضور عبيد الزعابي عضو مجلس أمناء الهيئة، والدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، وسلطان السويدي رئيس قسم التبرعات في مركز الهلال الأحمر الإماراتي بعجمان.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: تستمر هيئة الأعمال الخيرية العالمية بجمع التبرعات ضمن حملة "تراحم من أجل غزة"، لتكون جزءاً من منظومة الخير الإماراتية التي ضربت أروع الأمثلة في العطاء وإغاثة الملهوف، وذلك بفضل توجيهات قيادة دولة الإمارات التي زرعت في هذا المجتمع حب الخير وضرورة مد يد العون لكل من يطلب المساعدة.

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وأضاف: منذ إطلاق الحملة شكلت هيئة الأعمال الخيرية العالمية فريقاً خاصاً لمتابعة جمع التبرعات التي انقسمت إلى تبرعات نقدية وتبرعات أخرى عينية كالطرود الغذائية والطرود الصحية للنساء والأطفال، والتي يتم استقبالها في مقر الهيئة بعجمان وفرعها في إمارة رأس الخيمة إلى جانب الخيم الخاصة بجمع التبرعات، وبهذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أتقدم ببالغ الشكر والعرفان لشركائنا في مسيرة الخير من مؤسسات وشركات ومحسنين ومحسنات، نسأل الله أن يبارك في أموالهم ويجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم جميعاً.

من جانبه توجه محمد عمر الشمري بالشكر والتقدير إلى هيئة الأعمال الخيرية العالمية ممثلة بإدارتها وفرق عملها الميدانية على جهودهم المثمرة دعماً لحملة "تراحم من أجل غزة" والتي تعتبر من أهم مبادرات إغاثة الشعب الفلسطيني، لما حملته من نفحات إنسانية خففت وطأة الحرب عن المتضررين لاسيما الأطفال والنساء، مشيداً بالدور المحوري للمحسنين والمحسنات من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة في إنجاح هذه الحملة وتحقيق غاياتها وأهدافها النبيلة.

المصدر: وام
حملة تراحم من أجل غزة
غزة
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