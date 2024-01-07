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رئيس الدولة: حضرت بصحبة محمد بن راشد حفل إعلان الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية

رئيس الدولة: حضرت بصحبة محمد بن راشد حفل إعلان الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية
7 يناير 2024 17:13

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنه حضر، بصحبة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حفل إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «حضرت اليوم بصحبة أخي محمد بن راشد حفل إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية». 
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة، أن «مشاركة الدولة في هذا المشروع إلى جانب دول كبرى ومتقدمة، تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية، وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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