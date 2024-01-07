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علوم الدار

طقس صحو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غداً

أبوظبي
7 يناير 2024 17:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وعلى الجزر والسواحل الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
تكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س. 
الخليج العربي: متوسط إلى خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:06 والجزر الأول عند الساعة 17:54.
بحر عُمان: خفيف إلى متوسط. سيحدث المد الأول عند الساعة 20:38 والمد الثاني عند الساعة 06:45 والجزر الأول عند الساعة 13:16 والجزر الثاني عند الساعة 01:56.

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المصدر: وام
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