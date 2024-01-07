الإثنين 8 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الطيران المدني»: لا يوجد لدى الناقلات الوطنية طائرات متأثرة بخلل «ماكس 737-9» الفني

شعار الهيئة العامة للطيران المدني
7 يناير 2024 19:41

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، أنه لا يوجد لدى الشركات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة أي من الطائرات المتأثرة بالخلل الفني الذي تعرضت له طائرة «بوينغ ماكس 737-9» التابعة لإحدى الشركات الأميركية.
جاء ذلك في بيان من «الهيئة»، اليوم، رداً على واقعة «بوينغ ماكس 737-9» لإحدى الشركات الأميركية مؤخراً والتي قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إيقاف عدد منها عن الطيران لحين القيام بالفحوص المطلوبة.
وأوضحت «الهيئة» أنه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.

أخبار ذات صلة
الناقلات الوطنية ضمن العشرين الأكثر أماناً بالعالم
«الطيران المدني» توقع اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع البرازيل وسويسرا
المصدر: وام
الهيئة العامة للطيران المدني
ماكس 737
بوينغ
بوينج
الناقلات الوطنية
الناقلات الوطنية الإماراتية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 14:36
إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة
الأخبار العالمية
رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها
اليوم 21:58
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
الرياضة
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
اليوم 21:26
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
اليوم 21:26
الشارقة يحتفظ بلقب دوري شباب اليد
الرياضة
الشارقة يحتفظ بلقب دوري شباب اليد
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©