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شرطة دبي تحقق أمنية طفلين من صربيا

شرطة دبي تحقق أمنية طفلين من صربيا
8 يناير 2024 00:46

دبي (الاتحاد)

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حققت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التفتيش الأمني K9، أمنية طفلين من جمهورية صربيا في ارتداء الزي الشرطي لشرطة دبي، والحصول على جولة في الدوريات الفارهة.
جاء تحقيق أمنية الطفلين الشقيقين «نيكولا وناتاليا فلاهوفيتش»، البالغين من العمر 9 و10 سنوات، خلال زيارة والديهما إلى الدولة، حيث وفرت شرطة دبي لهما الزي الشرطي الخاص بالضباط، واصطحبتهما من مقر إقامتهما إلى مركز الشرطة الذكي SPS في منطقة لامير. وتمكن الطفلان، بحضور والديهما، من الحصول على جولة في الدورية الفارهة، ومشاهدة عرض للكلاب البوليسية، والتقاط الصور مع دمية الشرطة «آمنة»، فيما تقدم والدا الطفلان بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على حرصها على إسعاد طفليهما وتحقيق أمنيتهما.

دبي
شرطة دبي
صربيا
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