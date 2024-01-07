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«أمانة تنفيذي الشارقة» تقدم «شهادة الإنجاز»

«أمانة تنفيذي الشارقة» تقدم «شهادة الإنجاز»
8 يناير 2024 00:47

الشارقة (وام)

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عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مختبراً تفاعلياً جديداً ضمن مشروع «تطوير الخدمات الحكومية» بالإمارة.
اهتم المختبر، على مدار ثلاثة أسابيع، بإعادة تصميم وتطوير واحدة من أكثر الخدمات التي تشهد عملاً مشتركاً بين عدد من الدوائر والهيئات والجهات الحكومية، فقد وضعَ المختبر نموذجاً مستقبلياً لرحلة المتعامل في خدمة «شهادة الإنجاز» الخاصة بمختلف عمليات البناء بطريقة فائقة السرعة والفعالية. وتوصلت الجهات المشاركة في المختبر والقائمة على خدمة «شهادة الإنجاز» إلى عدد من الخطط لمبادرات مستقبلية تقوم على معايير الجودة العالمية والكفاءة العالية، وتحقق سعادة المتعاملين بوضع حلول مبتكرة تسهل الإجراءات وتسرع تنفيذها، وذلك باعتماد منصة التقديم الموحدة. 
وشهد المختبر عصفاً ذهنياً ونقاشات بناءة بين مديرين ومتخصصين وخبراء من مختلف الإدارات في الجهات والهيئات المرتبطة بإجراءات إصدار الشهادة، وهي كل من: بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الإسكان ودائرة شؤون البلديات ومكتب الشارقة الرقمية وهيئة الشارقة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بالإضافة إلى مجموعة «اتصالات»، وكان مجموع الحضور في هذا المختبر الحكومي أكثر من (60) شخصاً، وكذلك تم إشراك بعض المستفيدين من هذه الخدمة من مقاولين واستشاريين ومُلاك في الإمارة. وقامت النقاشات بين المشاركين على دراسات علمية وميدانية، أتاحت الوقوف على أبرز صعوبات وتحديات الخدمة الآنية، مما ساهم في بناء تصورات مستقبلية لخدمة المتعامل وتلبية متطلباته واحتياجاته بأساليب مبتكرة واضحة الخطوات والمواعيد بأسرع وقت ممكن، لجعل رحلة المتعامل أكثر سلاسة وبأقل مجهود. 
وتواصل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إقامة سلسلة من المختبرات الحكومية من أجل العمل معاً على تصميم رحلة عميل أفضل وتحقيق أهداف مشروع «تطوير الخدمات الحكومية» ضمن خطوات دقيقة ومدة زمنية محددة وقصيرة، وتسعى الأمانة إلى أن تقوم المختبرات على نقاشات مدروسة لواقع الخدمات ووضع تصورات ونماذج مستقبلية لها بحضور مديرين واستشاريين وخبراء من القطاعين العام والخاص.

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