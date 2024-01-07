انطلاق فعاليات مخيم مليحة الشتوي

الشارقة (وام)

انطلقت، مساء أمس الأول، فعاليات مخيم مليحة الشتوي الذي يستمر حتى 13 يناير الجاري، ويشرف على تنظيمه نادي مليحة الرياضي، بالتعاون مع بلدية مليحة ومجموعة بيئة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ويسعى إلى تعزيز الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية.

حضر افتتاح فعاليات المخيم سلطان علي سيف خصوني الكتبي رئيس مجلس بلدي منطقة مليحة، وعوض سعيد حارب الكتبي مدير إدارة الخدمات المساندة ببلدية مليحة، وحمد تميم الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة، رئيس لجنة الألعاب الفردية، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين وأهالي وأسر المنطقة.

ويعتبر المخيم جزءاً من جهود مؤسسات منطقة مليحة في تعزيز التواصل وتعزيز الروح الرياضية في المجتمع، وتهدف إلى استغلال المقومات البيئية للمنطقة، كما يعكس المخيم التزام نادي مليحة بتحقيق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية لصالح المجتمع.

وقال سلطان علي سيف خصوني الكتبي: إن المخيم يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الروابط المجتمعية وتقديم برامج ترفيهية وتثقيفية تخدم جميع فئات المجتمع، وهو نتاج تعاون فعّال بين مختلف الجهات الحكومية والرياضية والثقافية في منطقتنا، كما تعكس هذه الفعالية التزامنا بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية لتحقيق التواصل وتعزيز الهوية الاجتماعية في المنطقة.