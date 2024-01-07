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«دبي للصحافة»: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي

«دبي للصحافة»: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي
8 يناير 2024 00:47

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي التي ينظمها نادي دبي للصحافة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فتح باب الترشُّح للجائزة ضمن دورتها الـ23 اعتباراً من اليوم (الاثنين) الموافق 8 يناير 2023 ولغاية 8 مارس 2024.
ويأتي هذا في إطار دور الأمانة العامة للجائزة وجهودها المستمرة في تحفيز الإبداع ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وتشجيع الكوادر العاملة في هذا القطاع وتطويرها مهنياً وتقنياً في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من تغيّرات جذرية ومتسارعة؛ بهدف الارتقاء بنوعية المنتج الإعلامي، ترسيخاً لمكانة دبي العالمية بصفتها مركزاً محورياً لصناعة الإعلام واستشراف المستقبل في المنطقة والعالم. حيث تستقبل الأمانة العامة مشاركة الأعمال المنشورة كافة من تاريخ 1 يونيو 2023 وحتى 29 فبراير 2024.
في هذه المناسبة، قالت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: «إن جائزة الإعلام العربي بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن، تحرص على تطوير العمل الإعلامي، وتقديم المبادرات التي تنسجم مع رؤية راعي الإعلام والإعلاميين، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ونهج دبي في مواكبة التطورات التي يشهدها العالم عموماً وقطاع الإعلام على وجه الخصوص».
وأضافت بوحميد: «إن الجائزة ترتبط بعلاقات تواصل وتعاون مع مئات المؤسسات الإعلامية العربية والعاملين في هذا القطاع، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون العاملون في المؤسسات الإعلامية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وهذه العلاقات لم تكن تبنى لولا الثقة المتراكمة التي يوليها الوسط الإعلامي العربي للجائزة»، مشددة على محورية التعاون في مجال تطوير وتحديث العمل الإعلامي على أسس مستقبلية.

دبي
جائزة الإعلام العربي
نادي دبي للصحافة
محمد بن راشد
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