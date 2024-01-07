مناورات كورية شمالية بذخيرة حية قرب حدود كوريا الجنوبية

أجرت كوريا الشمالية مناورات بالذخيرة الحيّة عند سواحلها الغربية، وفق ما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، في ثالث يوم على التوالي من التدريبات العسكرية قرب الحدود البحرية بين البلدين.

وذكرت «يونهاب»، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، أن «كوريا الشمالية تجري مناورات بالذخيرة الحيّة على الساحل الغربي».

وأضافت، وفق ما جاء على لسان مصدر عسكري، أن «الجيش الكوري الشمالي يجري مناورات شمال جزيرة يونبيونغ الكورية الشمالية الواقعة على خط المواجهة منذ حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر.

من جهته، قال الجيش الكوري الشمالي إنه أجرى»مناورة بحرية بالذخيرة الحية«أطلق خلالها 88 طلقة مدفعية، لكنه لفت إلى أن المناورات»لا علاقة لها بشكل مباشر«بالحدود البحرية.

وأضاف، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن المناورات»لم تكن تشكّل أي تهديد متعمّد«لكوريا الجنوبية وكانت جزءًا من»نظام التدريب الطبيعي لجيشنا«.

وتابعت أن أي قذائف مدفعية كورية شمالية لم تسقط جنوب»خط الحد الشمالي«الذي يمثّل الحدود الفعلية في البحر الأصفر، ولم يسجّل سقوط أي ضحايا.

وصدرت توجيهات لسكان جزيرة يونبيونغ بالتزام منازلهم، اليوم الأحد، وفق ما أفاد مسؤولون محليون، بسبب المناورات وأي إجراءات مضادة يمكن أن تتخذها كوريا الجنوبية.

وجاء في رسالة نصيّة أرسلت لجميع السكان، بعد ظهر الأحد، وأكد مسؤولون محليون تفاصيلها»يُسمع حاليا إطلاق نار من كوريا الشمالية«.

وأضافت أن»القوات في جزيرة يونبيونغ ترد حاليا لكن صدرت توجيهات للسكان بأخذ الحيطة والحذر بشأن النشاطات في الهواء الطلق".

وأكدت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت، الجمعة والسبت، قذائف مدفعية في المنطقة ذاتها قرب يونبيونغ وبانغيوندو، وهما جزيرتان تقعان جنوب الحدود البحرية الفعلية بين الطرفين.