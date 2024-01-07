الإثنين 8 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد وسعود المعلا وسعود القاسمي يحضرون أفراح الطاير والمهيري

محمد بن راشد خلال الحفل بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد ومطر الطاير وسعيد الطاير (الصور من المصدر)
8 يناير 2024 00:47

دبي (الاتحاد)
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة أحمد ماجد المهيري، بمركز دبي التجاري العالمي.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للعروسين الزفاف، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيسة وزراء بنغلادش بفوز حزبها بالانتخابات الوطنية
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بالدورة الأولى من مبادرة «نوابغ العرب» ويعلن إطلاق مركز بحثي وعلمي دائم

كما حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي سعيد محمد الطاير، بمناسبة زفاف نجله محمد، إلى كريمة أحمد ماجد المهيري.

وقدم سموهما، خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية سعيدة.

 

 

محمد بن راشد
سعود المعلا
سعود القاسمي
أفراح الطاير
أفراح المهيري
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 14:36
قرية ضربها زلزال اليابان
الترفيه
قرية تصمد بأعجوبة في وجه زلزال عنيف
اليوم 22:34
إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة
الأخبار العالمية
رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها
اليوم 21:58
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
الرياضة
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
اليوم 21:26
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©