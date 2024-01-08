ضمن عملية "الفارس الشهم 3" .. الهلال الأحمر الإماراتي يكمل استعداداته لإرسال كسوة الشتاء إلى غزة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، استكمال استعداداتها لإرسال شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متمثلة في كسوة الشتاء، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.



وأوضحت الهيئة أن الشحنة الجديدة يتم تجهيزها خصيصاً داخل عدد من المصانع في جمهورية مصر العربية، قبل إيصالها إلى مدينة العريش المصرية، لبدء إجراءات إدخالها إلى القطاع.



وكان وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد تفقد عدداً من مصانع الملابس المتخصصة في مصر، لتجهيز 400 ألف سترة شتوية مقاومة للأجواء الباردة.



وتستمر الهيئة في متابعة وتجهيز السيارات الناقلة لشحنة المساعدات، وشراء البطانيات والدفايات والقفازات الشتوية، لمساعدة الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة، والعمل على رفع المعاناة عن الفئات المتضررة، خصوصاً الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع، لمواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء.