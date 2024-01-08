الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"قضاء أبوظبي" تمنح تراخيص لـ 28 مكتب محاماة لمزاولة مهام كاتب العدل الخاص

"قضاء أبوظبي" تطلق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية
8 يناير 2024 11:43

أصدرت لجنة كاتب العدل الخاص في دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على قيد 28 مكتب محاماة ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، وذلك بهدف دعم تنافسية بيئة الأعمال الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على إحصائيات المعاملات واستبيان رضا المتعاملين والتي بلغت 97%، فيما وافقت على طلب نقل وتجديد قيد كاتب عدل خاص.

أخبار ذات صلة
"قضاء أبوظبي" تطلق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية
"قضاء أبوظبي" تباشر مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ومحمد هشام الرافعي خبير قانوني، وخالد سالم التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.

المصدر: وام
مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
قضاء أبوظبي
الكاتب العدل
آخر الأخبار
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
علوم الدار
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
اليوم 15:09
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
الرياضة
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©