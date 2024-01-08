«النقل المتكامل» يتيح خدمة تقسيط المخالفات

أبوظبي (أبوظبي)



أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عن توفير خدمة «الدفع الميسر» التي تتيح للمتعاملين تقسيط مخالفات المركز، مما يساهم في التسهيل عليهم وتوفير خطط سداد ميسرة تعزز مستوى رضاهم عن الخدمات التي يقدمها المركز.وتشمل البنوك التي تم الاتفاق معها كلاً من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي، حيث يمكن لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن هذه البنوك الاستفادة من هذه الخدمة وجاري العمل على الاتفاق مع بنوك أخرى خلال النصف الأول من عام 2024.





وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين دفع مخالفات مركز النقل المتكامل وتقسيطها على ألا تقل قيمتها الإجمالية عن 3 آلاف درهم، ويمكن للمتعامل الاستفادة من هذه الخدمة عبر مراكز خدمات حكومة أبوظبي «تم»، أو في مراكز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي والمقر الرئيسي لبلدية مدينة العين، وذلك من خلال دفع المخالفات المستحقة ثم تقسيطها على الفترات المحددة وهي 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً من دون فوائد أو مرابحة.





ويمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمة عبر دفع المخالفات بالبطاقة الائتمانية في المراكز المذكورة، ومن ثم يقوم المتعامل بالتواصل مع البنك الذي يحمل البطاقة الائتمانية الصادرة منه، ويتقدم بطلب تقسيط المبلغ للمدة التي تناسبه. وأوضح المركز أن الخدمة تؤكد حرصه على تبسيط عملية الدفع وتوفير خطط سداد ميسرة، بما يضمن رفع مستوى رضا المتعاملين، وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والاستثمار.





