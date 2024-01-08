الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"شخبوط الطبية" تستخدم التقنيات الروبوتية لعلاج السرطان

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
8 يناير 2024 14:58

نجحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، في استخدام أفضل التقنيات التشخيصية والتدخل الجراحي الطفيف بمساعدة الروبوت؛ لعلاج مريضة تعاني من سرطان بطانة الرحم تعافت بشكل تام من المرض.

ويصيب سرطان الرحم طبقات خلايا الرحم التي تسمى "بطانة الرحم" ويعد هذا النوع من السرطان سادس الأنواع شيوعاً بين النساء عالمياً وفي المرتبة 15 بين الأنواع الأكثر شيوعاً بشكل عام، ويسهم التشخيص المُبكر في علاجه بشكل كبير.

وخضعت المريضة لعملية استئصال الرحم بالمنظار بمساعدة الروبوت مع استئصال البوق "قناة فالوب" والمبيض الثنائي لإزالة جميع الخلايا السرطانية ومنع احتمالية عودتها.

وقال الدكتور ماثيبلي ماكويلا، استشاري أمراض النساء والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: "كانت أولويتنا مع هذه الحالة تجنب أي نوع من المخاطر من خلال اعتماد إجراءات طفيفة التوغل ودقيقة، ورغم أن المريضة في سن متقدمة من العمر وتعاني من السمنة المفرطة، وهو ما يزيد أخطار عملية علاج السرطان، إلا أن خزعة العقدة الخافرة أسهمت في تقييم انتشار المرض بشكل دقيق دون الحاجة لتعريض المريضة إلى عملية الاستئصال التقليدية ومضاعفاتها؛ إذ ضمنت عملية استئصال الرحم الروبوتية إزالة الأنسجة المصابة بالكامل، لتتمكن المريضة من مغادرة المستشفى بعد يومين فقط من الجراحة".

أخبار ذات صلة
61 فريقاً من 14 جامعة تشارك في «الإمارات للروبوتات»

وبينت نتائج التحليل التشريحي للغدد الليمفاوية بعد الجراحة خلو الغدد الليمفاوية الإبطية من الإصابة واستكملت المريضة العلاج الإشعاعي الموضعي أو الأشعة للتخلص من أي احتمال لوجود خلايا سرطانية.

من جهتها عبرت المريضة عن امتنانها لفريق الرعاية الصحية الذي أشرف على علاجها، وقالت: "أعلم أن العملية لم تكن سهلةً أبداً وأنا ممتنة لجميع الأطباء وكادر الرعاية الصحية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية لما أظهروه من اهتمام وتعاطف مما جعلني على ثقة بأنني في أيدٍ أمينة ويغمرني الشعور بالامتنان على هذه الفرصة الثانية في الحياة".

وقال الدكتور محي الدين سعود، استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية الذي أجرى الجراحة "يعكس نهج العلاج الذي اتبعه الكادر الطبي جوهر مهمتنا المتمثلة في تقديم أعلى مستويات الجودة من الرعاية الطبية لمرضانا، وهو ما يتطلب فريقا من الخبراء مدعومين بأحدث التقنيات العلاجية والمرافق المتطورة لكشف وعلاج الأمراض بجودة عالية، وتجنيب المرضى مغبة التكاليف ومخاطر تقدم المرض".

 

المصدر: وام
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الروبوتات
آخر الأخبار
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
علوم الدار
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
اليوم 15:09
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
الرياضة
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©