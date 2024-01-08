جامعة الشارقة توقع اتفاقية تعاون علمي مع جامعة زارميد الأوزبكية

وقعت جامعة الشارقة، اتفاقية تعاون علمي وبحثي مشترك مع جامعة زارميد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، تشمل عدة مجالات بحثية وأكاديمية في الحقول الطبية والعلوم الصحية.

وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعن جامعة زارميد، الدكتور شوكورليف داليروفيتش، ممثل الجامعة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور نبيل سليمان، مدير مركز التدريب الجراحي والإكلينيكي، ومنسق التدريب السريري الصيفي بكلية الطب في جامعة الشارقة.

وتنص بنود الاتفاقية على تشجيع الطرفين تبادل المواد التعليمية والبحثية والمطبوعات والمعلومات الأكاديمية، وتبادل الزيارات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة، وإجراء البحوث العلمية المشتركة في التخصصات الطبية، والنشر العلمي، وتنظيم المؤتمرات والندوات الطبية، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.

وأكد الأستاذ الدكتور نبيل سليمان، أهمية التعاون بين الجامعتين، الذي يتيح الفرصة أمام أعضاء الهيئات التدريسية فيهما للمشاركة والحضور في المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية المتخصصة في المجالات الطبية، إلى جانب تبادل الخبرات وتوفير التدريب العملي والمهني للطلبة من الجانبين.