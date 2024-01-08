الطقس صحو نهاراً رطباً ليلاً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:48 والجزر الأول عند الساعة 18:37.

في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:18 والمد الثاني عند الساعة 07:44 والجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:50.