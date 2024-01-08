رئيس الدولة يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى مدينة باكو في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، تلبية لدعوة فخامة إلهام علييف رئيس أذربيجان.

يضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة، كلاً من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى أذربيجان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.