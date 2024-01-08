محمد بن راشد يكرّم الفائزين بالدورة الأولى من مبادرة «نوابغ العرب» ويعلن إطلاق مركز بحثي وعلمي دائم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن نوابغ العرب المتميزين في مختلف الميادين حازوا احترام العالم، بفضل ما قدموه من معارف وأبحاث وإبداعات وابتكارات واختراعات ارتقت بحياة الإنسان، وهم فخر لمجتمعاتنا وقدوة لأجيالنا الصاعدة، وذخر لمنطقتنا لاستئناف ومضاعفة وتسريع مساهمتها الإيجابية والفاعلة والمؤثرة في مسارات الحضارة الإنسانية كافة.
جاء ذلك فيما كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «متحف المستقبل» بدبي، الفائزين الستة بالدورة الأولى من جوائز مبادرة «نوابغ العرب»، الأكبر من نوعها عربياً لتكريم العقول العربية الفذة ذات الإسهامات الاستثنائية والمتميزة في مسارات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والتصميم والثقافة والإبداع.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كرّمنا اليوم نوابغ العرب في الطب والهندسة والأدب والعلوم الطبيعية والعمارة والتصميم والاقتصاد... في متحف المستقبل... المركز الحضاري المعرفي الجديد في المنطقة... علماء وباحثين ومفكرين نفتخر بهم ونفاخر بهم العالم خرجوا من منطقتنا... المنطقة التي كانت أساس الحضارة الإنسانية... وبجهود أبنائها المخلصين تستأنف مسيرتها الحضارية بإذن الله».
وأضاف سموه: «فاز الدكتور هاني نجم عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والمعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون».
وقال سموه: «وأعلنا اليوم إطلاق مركز بحثي ومعرفي دائم ضمن متحف المستقبل لدعم المسيرة العلمية والمعرفية لنوابغ العرب بشكل دائم».
كما قال سموه: «الطريق الوحيد للحضارة هو العِلْم... ورجاله العُلماء... ونجاحه بدعم الحكومات... وضمانته بتسخير الموارد له. ونتفاءل بالمستقبل كلما رأينا حب الأجيال للعلم والعلماء».
تدرس البروفيسورة نيفين محمد علي خشاب دور كبسولات وأجهزة النانو في الإفادة من الأدوية والعلاجات الجينية والتشخيص الطبي، وفي الصناعات، نظراً لصلابتها ومتانتها وما تتميز به من مقاومة حرارية فائقة. وهي ساهمت في تصميم مواد ذكية تُستخدم في الأنظمة الطبية الحيوية وتقوم على تصنيع تجميعات الجزيئات على المستوى النانوي. يجري استخدام ابتكاراتها مثل كبسولات الدواء القابلة للتفعيل من خلال الضوء على المستوى الطبي، وفي مجالات الاستشعار والتغليف والتوصيل الدوائي والعلاجي والجراحي، وعلى المستوى الصناعي كما في المركّبات النانوية وغيرها، بالإضافة إلى المستوى البيئي، كما في حلول ومنصات الزراعة المستدامة.
فئة العمارة والتصميم
حصدت البروفيسورة لينا الغطمة من لبنان لقب جائزة "نوابغ العرب"، عن فئة العمارة والتصميم، تكريماً لتصاميمها ومخططاتها المعمارية الفريدة التي أرست معايير جديدة للهندسة المعمارية التكاملية، التي تمزج بين البيئة المبنية والطبيعة المستدامة.
وضعت البروفيسورة لينا الغطمة، تصاميم العديد من المعالم العمرانية، مثل برج "ستون جارن" في بيروت بلبنان، مسقط رأسها، والاستاد الوطني في اليابان، ومركز العلوم في نابولي، ومعرض "ووندرلاب" في بكين، والمتحف الإستوني، وغيرها. كما شاركت بأعمال متميزة في فعاليات عالمية مرموقة، مثل إكسبو ميلانو 2015، ومعرض بينالي العمارة الـ17 في مدينة البندقية بإيطاليا، وحاضرت في المدرسة التخصصية للمهندسين المعماريين، والكلية العليا للتصميم بجامعة هارفرد، وألقت العديد من المحاضرات في الكلية الملكية للفنون، والأكاديمية الملكية للفنون، ومدرسة بارتليت، ومتحف العمارة والتراث في فرنسا، وجامعة يال، وجامعة تورنتو الكندية. ويركز نهجها على التفاعل مع البيئة الطبيعية والمبنية، وإعادة ابتكار تقنيات محلية، واستخدام مواد محلية الصنع، تتناسب مع البيئة والظروف المحيطة بالمعمار، لنهج معماري مستدام.
فئة الفنون والآداب
تم منح الأديب والكاتب والباحث والأكاديمي البروفيسور واسيني الأعرج من الجزائر جائزة "نوابغ العرب" عن فئة الأدب والفنون لقاء ما حققه على مدى عقود من الإبداع والتميّز في الرواية العربية والأبحاث الأكاديمية والفكرية التي قدمت قضايا الإنسان الملحّة عربياً وعالمياً. ونشر البروفيسور واسيني الأعرج عشرات الأعمال الروائية والمجموعات القصصية والدراسات النقدية والأكاديمية التي تمت ترجمتها إلى لغات عالمية كثيرة منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والسويدية والدنماركية والإسبانية وغيرها. شارك البروفيسور الأعرج في تأسيس وإدارة مخبر المصطلح في باريس الذي يشرف على العديد من البحوث السردية والترجمية في كلٍ من جامعة الجزائر، وجامعة السوربون.
وقدّم البروفيسور دعمه واستشاراته الأكاديمية للعديد من فرق البحث الجامعية في أبحاث أكاديمية مهمة حول الرواية العربية، والأشكال السردية، والمسارات الجمالية، والممارسات الأدبية. البروفيسور والروائي واسيني الأعرج هو أستاذ كرسي بجامعة الجزائر منذ عام 1985، وبروفيسور بجامعة السوربون الفرنسية منذ عام 1994. يترأس قسم المسار العربي في دائرة اللغات التطبيقية لكلية اللغات والآداب وحضارات المجتمعات الأجنبية بجامعة السوربون.
نوابغ العرب
تحتفي جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وأصبحت بمثابة "نوبل العرب"، بإبداعات العقول العربية المتميزة وبإنجازاتها ودورها الإيجابي المؤثر. وتترجم الجائزة مساندة الابتكار والإبداع والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في الوطن العربي إلى دعم ملموس يحتفي بهذه الفئة الفذة المؤثرة إيجاباً في محيطها والعالم.
تهدف المبادرة إلى تكريم المتميزين في العالم العربي، وتسليط الضوء على أدوارهم الداعمة لاستئناف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، وتقديم دعم ملموس بمختلف أشكاله للمبدعين العرب، وتوسيع أثر إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالمياً.