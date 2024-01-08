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رئيس الدولة يزور ضريح المؤسس وحديقة الشهداء في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان

رئيس الدولة يزور ضريح المؤسس وحديقة الشهداء في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
8 يناير 2024 19:22

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية أذربيجان، ضريح حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في مدينة باكو، ووضع سموه إكليلاً من الزهور أمام الضريح.

كما قام سموه بزيارة حديقة الشهداء ووضع إكليلاً من الزهور أمام نصب «الشعلة الخالدة».

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رافق سموه، خلال زيارته الضريح وحديقة الشهداء، كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله، سعادة ألدار عزيزوف عمدة مدينة باكو وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
أذربيجان
زيارة رسمية
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