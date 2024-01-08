«الإمارات للمتقاعدين» تسمي لجانها

الشارقة (الاتحاد)

عقدت جمعية الإمارات للمتقاعدين اجتماعاً في مقر جمعية أولياء الأمور بالشارقة أمس. وأكد الدكتور عبيد صالح رئيس الجمعية، أن الجمعية ومقرها إمارة الشارقة، تهدف لخدمة جميع المتقاعدين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة في دولة الإمارات، حيث يبلغ عدد المنتسبين إليها أكثر من 900 منتسب، ونتطلع خلال خطتنا لهذا العام تنويع الأنشطة والفعاليات، وإقامة مجموعة من الشراكات الفاعلة التي تصب مباشرة في مصلحة المنتسبين وأسرهم.

بدورها، قالت آمنة الكمدة، أمينة سر الجمعية: «إنه تم خلال هذا الاجتماع وبحضور مجموعة من الأعضاء والمنتسبين الأفاضل تسمية اللجان المعتمدة، وترشيح الرؤساء والنواب لكل لجنة، حيث أوكلت لهم مهام اختصاصهم والأهداف المنوطة بهم، وأسفر الاجتماع عن تشكيل عدة لجان، هي: اللجنة الإعلامية، ولجنة الشراكات، ولجنة الفعاليات والأنشطة، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الخبرات المستمرة، ولجنة التميز المؤسسي».