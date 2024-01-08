«التربية» تفتح باب التسجيل ببرامج البعثات لخريف 2024

دينا جوني (دبي)

دعت وزارة التربية والتعليم جميع الطلبة الإماراتيين المتميزين إلى المسارعة في تقديم طلب الالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية لمتابعة دراستهم الجامعية أو برامج الدراسات العليا خارج الدولة.

وأعلنت الوزارة فتح باب التسجيل للالتحاق بالبعثات الدراسية لخريف 2024، على أن تستمر في استقبال الطلبات لغاية 30 أبريل المقبل.

وتستهدف خدمة البعثة الدراسية ست فئات من الطلبة، هي: مواطنو الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي، والراغبون في الحصول على بعثة دراسية لبرامج البكالوريوس، وخريجو الثانوية في السنوات السابقة (بحدّ أقصى سنتين)، لدراسة البكالوريوس، وحَمَلة درجة البكالوريوس لدراسة الدكتوراه، والطلبة الملتحقون بالدراسة في برامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه والراغبون في التحويل على بعثة الوزارة، وطلبة برنامج التبادل. وتتيح هذه الخدمة للطلبة المواطنين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج الابتعاث الموضحة التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة وزارة التربية والتعليم لاستكمال درجة علمية في أفضل التخصصات والجامعات العالمية. ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تفاضلية تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل من النتائج الأكاديمية السابقة ونتائج امتحانات القبول الجامعي ومستوى الجامعة ومدى الحاجة للتخصص المراد دراسته واجتياز المقابلة الشخصية، وغيرها من العوامل.

ووضعت الوزارة شروطاً عدة لطلب الحصول على بعثة خارجية، منها ألا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة. ولفتت الوزارة إلى أن القبول الدراسي الجامعي يعتبر من أهم المستندات المطلوبة لاستكمال طلب الالتحاق بالبعثة الدراسية، وتأتي قيمة وأهمية الدراسة في الخارج من قيمة وأهمية القبول الجامعي، فكلما كان تصنيف التخصص الدراسي والجامعة المراد الدراسة بها أعلى، كلما زادت الفرص للالتحاق في سوق العمل.

وأوصت الوزارة الطلبة بالتخطيط المسبق والتقديم في التخصصات والجامعات في إحدى دول الابتعاث حول العالم، وذلك بهدف توفير قبول جامعي لاستكمال ملف التقديم والوصول إلى مرحلة القرار النهائي، وفي حالة عدم توافره يُعتبر الملف غير مكتمل ولن يستطيع الطالب استكمال الإجراء. ودعت الوزارة جميع الطلبة المؤهلين إلى البحث والتقديم على تخصصات وجامعات تندرج مواصفاتها ضمن الأعلى تقييماً وفي دول مختلفة وجديدة لدول الابتعاث، لافتة إلى أن تنويع دول الابتعاث يُثري الخبرات والمهارات والتجارب التعليمية على مستوى عالمي.