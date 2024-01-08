«كهرباء الشارقة» تطور الخدمات الرقمیة لتعزيز رضا المتعاملين

الشارقة (الاتحاد)

سجلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال العام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المتعاملين على استخدام خدماتها الرقمية. وأوضح حسين العسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين بالهيئة، أن الهيئة نفذت خطة لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين، من خلال استخدام أحدث التقنيات، لإثراء تجربة المتعاملين وتقديم نموذج من الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة، وسجلت الهيئة أكثر من 55.134 ألف معاملة رقمية في مجال خدمة المشتركين منذ بداية تطبيق النظام الجديد SAP في أغسطس 2023 حتى ديسمبر 2023، كما تمت أتمتة إدارة خدمة المشتركين واستقبال وإنجاز طلبات الخدمة والشكاوى من خلال موقع الهيئة والتطبيق الذكي بنسبة 98%.

وأضاف أن خطة تطوير إدارة خدمة المشتركين التي نفذتها الهيئة خلال عام 2023 تضمنت تدريب كافة موظفي إدارة خدمة المشتركين من إداريين وفنيين وقارئي عدادات على التعامل مع البرنامج الجديد بنسبة 100%، كما تم افتتاح مكتب مويلح الذكي كواجهة جديدة تعكس الرؤية الطموحة للهيئة لتقديم خدمات متميزة لجمهور المشتركين بطريقة جديدة تتماشى مع رؤية الهيئة بتقديم خدمات فعالة وسريعة بطرق حديثة ومبتكرة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع بلدية الشارقة، لتيسير إجراءات إقفال الحساب وبدء الخدمة للعقود الجديدة لكي يتم تقديم الخدمة لما لا يقل عن 600 مشترك يومياً بسهولة وسرعة.

وأشار إلى أن من الخدمات الأكثر استخداماً خلال العام 2023 خدمة تشغيل، إيقاف، تحويل الكهرباء والمياه والغاز عند الانتقال من عقار إلى آخر، إضافة إلى استرداد أو تحويل مبلغ ضمان التأمين من الحساب القديم إلى الحساب الجديد.

وأكد أن الهيئة تقدم خدمة «سداد الفواتير» من خلال عدد من القنوات تشمل تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، والشارقة الرقمية ومن خلال الخدمات الذكية والإلكترونية التابعة لأكثر من 20 بنكاً ومصرفاً، وأجهزة الدفع الآلي وعدد من مكاتب الصرافة.

وتتويجاً لجهود الهيئة في مجال تطوير خدمات المشتركين، حصلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة على جائزة المباني الصديقة لكبار السن من خلال مكتب مويلح الذكي لخدمة المشتركين الذي حصل على هذا اللقب كأول مبنى حكومي خدمي في الهيئة يحصل على هذا اللقب.