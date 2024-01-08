الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تطور الخدمات الرقمیة لتعزيز رضا المتعاملين

ارتفاع ملحوظ في إقبال المتعاملين على استخدام الخدمات الرقمية (من المصدر)
9 يناير 2024 01:14

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يكرّم الشعراء الفائزين بجائزة القوافي 2023
«الشارقة الخيرية»: 5 طرق لتسلم زكاة المال

سجلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال العام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المتعاملين على استخدام خدماتها الرقمية. وأوضح حسين العسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين بالهيئة، أن الهيئة نفذت خطة لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين، من خلال استخدام أحدث التقنيات، لإثراء تجربة المتعاملين وتقديم نموذج من الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة، وسجلت الهيئة أكثر من 55.134 ألف معاملة رقمية في مجال خدمة المشتركين منذ بداية تطبيق النظام الجديد SAP في أغسطس 2023 حتى ديسمبر 2023، كما تمت أتمتة إدارة خدمة المشتركين واستقبال وإنجاز طلبات الخدمة والشكاوى من خلال موقع الهيئة والتطبيق الذكي بنسبة 98%. 
وأضاف أن خطة تطوير إدارة خدمة المشتركين التي نفذتها الهيئة خلال عام 2023 تضمنت تدريب كافة موظفي إدارة خدمة المشتركين من إداريين وفنيين وقارئي عدادات على التعامل مع البرنامج الجديد بنسبة 100%، كما تم افتتاح مكتب مويلح الذكي كواجهة جديدة تعكس الرؤية الطموحة للهيئة لتقديم خدمات متميزة لجمهور المشتركين بطريقة جديدة تتماشى مع رؤية الهيئة بتقديم خدمات فعالة وسريعة بطرق حديثة ومبتكرة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع بلدية الشارقة، لتيسير إجراءات إقفال الحساب وبدء الخدمة للعقود الجديدة لكي يتم تقديم الخدمة لما لا يقل عن 600 مشترك يومياً بسهولة وسرعة.
وأشار إلى أن من الخدمات الأكثر استخداماً خلال العام 2023 خدمة تشغيل، إيقاف، تحويل الكهرباء والمياه والغاز عند الانتقال من عقار إلى آخر، إضافة إلى استرداد أو تحويل مبلغ ضمان التأمين من الحساب القديم إلى الحساب الجديد.
وأكد أن الهيئة تقدم خدمة «سداد الفواتير» من خلال عدد من القنوات تشمل تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، والشارقة الرقمية ومن خلال الخدمات الذكية والإلكترونية التابعة لأكثر من 20 بنكاً ومصرفاً، وأجهزة الدفع الآلي وعدد من مكاتب الصرافة.
وتتويجاً لجهود الهيئة في مجال تطوير خدمات المشتركين، حصلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة على جائزة المباني الصديقة لكبار السن من خلال مكتب مويلح الذكي لخدمة المشتركين الذي حصل على هذا اللقب كأول مبنى حكومي خدمي في الهيئة يحصل على هذا اللقب.

كهرباء الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
علوم الدار
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
اليوم 15:09
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
الرياضة
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©