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109 تصاريح للمخيمات الشتوية المؤقتة بأم القيوين

المخيمات الشتوية المؤقتة بأم القيوين (من المصدر)
9 يناير 2024 01:15

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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أصدرت دائرة بلدية أم القيوين 109 تصاريح للمخيمات الشتوية المؤقتة في منطقتي الأقرن والثنية، والتي بدأت في نوفمبر الماضي وتنتهي في أبريل المقبل.
وأكد أحمد طيب محمد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة ببلدية أم القيوين، أن المخيمات الشتوية المؤقتة المصرح لها، تخضع للتفتيش الدوري، بهدف التأكد من التزام أصحابها بتطبيق الشروط والقوانين الخاصة بها. 
وأضاف أن حملات التفتيش تتم على مدار الساعة من خلال فرق العمل، تتضمن توعية مرتادي المخيمات بضرورة المحافظة على الموقع والالتزام باشتراطات البيئة والبناء، لافتاً إلى أن فترة المخيمات تنتهي في نهاية أبريل المقبل، ويقوم أصحابها بعد ذلك بإزالتها وتنظيف المكان.
وقال: إن إعطاء تصاريح المخيمات يأتي في إطار حرص البلدية على تلبية احتياجات المواطنين بالإمارة، وتشجيع الأسر على التخييم والاستمتاع بالأجواء الشتوية والمناظر الطبيعية في الصحراء، لافتاً إلى إن من ضمن الاشتراطات، أن يستخدم المخيم فقط لطالب التصريح، ولا يحق له تأجيره، أو استخدامه بوساطة الغير، والالتزام بالقانون والأعراف والعادات والتقاليد المعمول بها في الإمارة عند استخدام الخيمة، والالتزام بحدود الخيمة طبقاً للإحداثيات الموضحة بالتصريح، ووضع نسخة من التصريح في مكان ظاهر على الخيمة، وإبرازه لمفتشي البلدية المختصين عند الطلب، وأن تكون الخيمة المستخدمة من مواد مؤقتة، وتوفير طفاية حريق لها.
كما يشترط للتخييم الالتزام بنظافة الموقع، وإزالتها ونقلها بوساطة صاحب الخيمة إلى الأماكن المخصصة لها، وعدم الإضرار بالبيئة الصحراوية، واحترام خصوصية الغير، وفي حال الإخلال بالشروط، يحق للبلدية إزالة المخيم في أي وقت يتطلب الأمر ذلك.

المخيمات الشتوية
أم القيوين
بلدية أم القيوين
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