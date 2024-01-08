بلدية أبوظبي تنظم «بطولة جمع النفايات»

أبوظبي(الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة وضمن مبادرة « مدينتي أجمل» في حديقة 9 في ياس باي ووترفرونت، الواجهة البحرية، بطولة وفعالية استهدفت جمع النفايات تحت شعار «الشهامة للاستدامة»، حيث تعد هذه البطولة الأولى من نوعها إقليمياً، وتستهدف تحفيز الشركاء والمجتمع على المساهمة في تنظيف البيئة والارتقاء بالمظهر العام وحماية صحة المجتمع، وتحقيق معايير الاستدامة، وذلك في25 ديسمبر 2023.

ونظمت البلدية هذه البطولة البيئية الحضارية بالتعاون مع شركائها متمثلين بكل من: جمعية أصدقاء البيئة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفرق المتطوعة، وأصحاب الهمم، ويتم تنفيذ هذه الفعالية بأسلوب غير مألوف وغير تقليدي وتعكس شعار«معاً لأجل أبوظبي»، وتستهدف حماية البيئة والحفاظ على مظهر المدينة، والوصول إلى بيئة خالية من النفايات.

وأوضحت البلدية أنه من خلال الفعالية تم تنظيم أول بطولة على مستوى بلدية مدينة أبوظبي ومراكز البلديات الفرعية تحت شعار «الشهامة للاستدامة» والبطولة عبارة عن مسابقة لجمع النفايات القابلة للتدوير، حيث جابت الفرق المكونة من جميع شرائح المجتمع المناطق والشوارع الفرعية، بحثاً عن النفايات لجمعها، وتنافست فيها 10 فرق أو أكثر، وتضمنت الفعالية أيضاً توعية جميع شرائح المجتمع بشأن حماية البيئة والحفاظ على مظهر المدينة، وتطبيق معايير الاستدامة، كما يتم تقسيم الفرق المتنافسة إلى الفئات التالية: فئة الأفراد، فئة الأسرة، فئة الجهات، فئة أصحاب الهمم.

أما عن شروط وقواعد المنافسة التي استخدمت في البطولة: فأشار مركز بلدية الشهامة أنه توجب أن يجمع كل فريق مكون من2 إلى 5 أشخاص النفايات في منطقة محددة خلال مهلة زمنية قدرها ساعة تقريباً، ولا يسمح بالجري بعد انتهاء الوقت، وقام المشاركون بفرز النفايات حسب الفئة، وتم وزن النفايات التي تم جمعها، وحصل كل فريق على مجموع النقاط، ويتوجب أن يترك المتسابقون المنطقة التي تم تحديدها نظيفة، وحصل كل فريق على 10 نقاط لكل 100 جرام تم جمعها من النفايات القابلة للحرق، أو غير القابلة للحرق، و12 نقطة للعبوات الزجاجية، والعلب، و25 نقطة للقوارير البلاستيكية، وحصل جامعو أعقاب السجائر على أعلى النقاط، حوالي 100 نقطة لكل عقب سيجارة، وكان لدى جميع الفرق فرصة كبيرة للفوز إذا وضعوا استراتيجية صحيحة تؤهلهم من خلال التركيز على جمع النفايات ذات النقاط العالية، مثل أعقاب السجائر العبوات البلاستيكية، وقد حققت البطولة استقطاباً جماهيرياً كبيراً ساهم في إنجاح البطولة، وتحقيق أهدافها المجتمعية والبيئية والتوعوية. وفي ختام البطولة كرم حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة الفرق الفائزة والمتميزة، كما كرم الشركاء الاستراتيجيين والفئات المشاركة، تعبيراً عن شكر وتقدير بلدية مدينة أبوظبي لدورهم الفعال في إنجاح البطولة.