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«بيت الخير» تطلق وقفاً جديداً في الفجيرة

مبنى وقف الفجيرة الجديد
9 يناير 2024 01:15

دبي (الاتحاد)

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أطلقت «بيت الخير» وقفها الجديد في إمارة الفجيرة في مدينة محمد بن زايد، على أرض منحة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، تبلغ مساحتها 375 متراً مربعاً، ليكون الوقف الثالث للجمعية في إمارة الفجيرة، والذي بدأت أعمال البناء فيه منذ شهرين، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة خلال الربع الثالث من عام 2024.
ويشير مخطط بناء وقف الفجيرة الجديد إلى أنه سيتكون من طابق أرضي و7 أدوار و35 شقة متنوعة الأحجام، سبع منها شقق واسعة تتكون من غرفتين وصالة، بينما تتكون الشقق الباقية من غرفة واحدة وصالة، بالإضافة إلى 7 محال تجارية، وسوف يكلف بناؤه حسب الميزانيات المعدة 11 مليون درهم. وتوجه مجلس إدارة «بيت الخير» بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على تبرعه الكريم، سائلاً الله تعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناته.
ويعد الوقف أهم ركائز الاستدامة من أجل تعظيم موارد الجمعية الخيرية، وتعزيز مصادر التمويل الخيري الأساسية من زكاة وصدقات وتبرعات، للوفاء بالتزامات الجمعية نحو الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات المحتاجة في المجتمع.
وقد دعت الجمعية المحسنين الكرام للتبرع لبناء هذا الوقف، الذي يعد صدقة جارية يدوم ثوابها ما دام الوقف فاعلاً، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني
www.beitalkhair.org وتطبيق «بيت الخير» الذكي على الهواتف الذكية، أو بالإيداع في حسابها في بنك دبي الإسلامي 002520511714301، كما وجهت للتواصل معها عبر الرقم المجاني 80022554 لأي استفسار بشأن المشاركة في ثواب الوقف الجديد.

بيت الخير
الفجيرة
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