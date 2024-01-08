«الشارقة الخيرية»: 5 طرق لتسلم زكاة المال

الشارقة (وام)

حددت جمعية الشارقة الخيرية، 5 طرق لاستقبال زكاة المال من المتبرعين، في إطار سعي الجمعية لإتاحة مزيد من المرونة والسهولة أمام مخرجي الزكاة، مشيرة إلى أن الطرق المطروحة كافة تتسم بالسهولة وسرعة وصول مبالغ الزكاة إلى مستحقيها.

ويمكن أخراج الزكاة للجمعية، من خلال الموقع الإلكتروني والرابط الذكي والبطاقة الائتمانية والتحويلات البنكية أو طلب مندوب تسلم التبرعات أو من خلال مقر الجمعية ومكاتبها الفرعية.

وقال محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات في الجمعية، إن مبالغ زكاة المال تمثل رافداً مهماً من روافد الجمعية، وتغطي إنفاق الجمعية على مساعدات تفريج الكربة والتي تبلغ قيمتها سنوياً ما يقارب 80 مليون درهم.

وأضاف سليم أنه يمكن للراغبين في إخراج زكاة أموالهم الاستفادة من خدمات الموقع الإلكتروني للجمعية الذي يتيح سهولة ومرونة فائقة في التبرع بسلاسة وميسر للغاية، كما يتضمن الموقع إمكانية تحديد قيمة الزكاة الواجبة للمتبرع ليتسنى له دفع المبلغ المستحق عليه والمقدر بـ 2.5%، وبالمثل فإن الرابط الذكي يتيح لمخرجي زكاة المال التبرع عبر القنوات الرقمية ممثلة في خدمة «آبل باي» أو «سامسونج باي» والبطاقات الائتمانية.

وأوضح أن طرق التبرع تضم كذلك التبرع المباشر من مقر الجمعية أو أحد فروعها في المنطقة الوسطى والشرقية، فيما توفر الجمعية مندوبين لتسلم التبرعات من أصحابها.

وأشار إلى أن الجمعية تنتهج سياسة تنوع وسائل التبرع بما يتيح قدراً أكبر أمام المحسنين لاختيار الوسائل الأنسب لهم، حيث يمكن كذلك وضع قيمة زكاة المال من خلال التحويل البنكي عبر حسابات الجمعية في مصرف الشارقة الإسلامي وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي.