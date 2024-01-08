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علوم الدار

«مالية الوطني» تناقش «الاتحادية للضرائب»

خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
9 يناير 2024 01:15

دبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة تقرير الموضوع الذي تتم مناقشته وفق محور السياسة العامة لـ«الهيئة» في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، وقررت تحديث البيانات الواردة في التقرير، وفق ما استجد من إحصائيات وبيانات ذات صلة بالموضوع.

المجلس الوطني الاتحادي
دبي
الهيئة الاتحادية للضرائب
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