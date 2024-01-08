باسم يوسف يشارك صُناع المحتوى الجانب المظلم للنجاح

دبي (الاتحاد)

أعلنت «قمة المليار متابع» استضافة الإعلامي الشهير باسم يوسف في نسختها الثانية، التي تنطلق يومي 10 و11 يناير في «أبراج الإمارات» و«متحف المستقبل» في دبي، حيث يشارك الحضور خبراته والصعوبات التي واجهها خلال مسيرته، في خطاب بعنوان «الجانب المظلم للنجاح على منصات التواصل الاجتماعي» ضمن مسار «لنتقارب» خلال فعاليات اليوم الأول.

ويسلط يوسف خلال كلمته الضوء على تجربته الفريدة في مجال الإعلام، مع التركيز على التحديات النفسية التي يواجهها الأفراد عندما يكونون تحت الأضواء. كما يشارك الحضور بنصائح مهمة مستلهمة من خبرته في منصات التواصل الاجتماعي وعلى أهمية بناء علاقات قوية في صناعة المحتوى.

وتعتبر القمة التي تنظمها «أكاديمية الإعلام الجديد»، تحت شعار «لنتواصل»، أكبر تجمع لصنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم، ومنصة لصنّاع المحتوى وممثلي منصات التواصل الاجتماعي، ومؤسسات إنتاج المحتوى الإبداعي، لتبادل التجارب والخبرات، وفتح أفق متجدد لمزيد من التعاون والعمل المشترك بما يعزز من تأثير المحتوى الرقمي والإعلام الجديد. وتنطلق فعاليات الدورة الثانية، ضمن أربعة مسارات «لنتقدم» و«لنكسب» و«لنبدع» و«لنتقارب»، صممت خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة، وتوفير المعرفة اللازمة لتطوير قدراتهم.

يشار إلى أن النسخة الثانية من «قمة المليار متابع» انطلقت بعد نجاح نسختها الأولى التي جمعت أكثر من 75 ضيفاً و6500 مشارك في أكثر من 40 جلسة وورشة عمل، ومن المتوقع أن تشهد القمة في دورتها الثانية تنظيم نسخة أكبر وأكثر نجاحاً مع استضافة 195 متحدثاً في أكثر من 100 جلسة وورشة عمل، و7000 ضيف من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع.