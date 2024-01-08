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المنتدى الهندسي الخليجي ينطلق في دبي فبراير المقبل

المنتدى الهندسي الخليجي ينطلق في دبي فبراير المقبل
9 يناير 2024 01:15

دبي (وام)

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تنظم جمعية المهندسين في الإمارات، بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي فعاليات الدورة الـ25 من الملتقى الهندسي الخليجي يومي 7 و8 فبراير المقبل في دبي برعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية؛ بهدف تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الهندسية بين الخبراء والمتخصصين في المجال، وزيادة الوعي حول القضايا البيئية والاستدامة.
ويبحث الملتقى الذي يُقام تحت شعار «هندسة ذكية لغد مستدام» أحدث التطورات والدراسات والبحوث في المجال الهندسي، مع تسليط الضوء على الاستدامة والتقنيات الذكية.
كما يناقش، من خلال الجلسات الحوارية وأوراق العمل المطروحة 4 محاور رئيسية.

جمعية المهندسين
الإمارات
دبي
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