الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية دبي تُعيِّن 140 مواطناً

بلدية دبي تُعيِّن 140 مواطناً
9 يناير 2024 01:15

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
آلية اختيار وتطبيق مسميات جديدة لطرق دبي

أعلنت بلدية دبي، تعيين 140 مواطناً من مختلف التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، وذلك ضمن مبادرتها «كوادرنا فخرنا» التي تستهدف من خلالها رفع نسبة توطين الوظائف في التخصصات الفنية والميدانية المتعلقة بمجالات العمل البلدي، وتزويد موظفيها بالمهارات والخبرات اللازمة، بما يتماشى مع مستهدفات واستراتيجيات التوطين في إمارة دبي ودولة الإمارات.
وأكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، أن استقطاب الكفاءات والمواهب البشرية الإماراتية في مقدمة أولويات بلدية دبي، حيث تحرص على جذب الكوادر المتخصصة والجامعية وتطوير خبراتها وتأهيلها بكفاءة عالية، وذلك تعزيزاً لأهدافها في توفير أصول وموارد بشرية داعمة لجاهزية البلدية للمستقبل، وبما يدعم مستهدفات خطة عمل التوطين في إمارة دبي.
وقال لوتاه، إن بلدية دبي نجحت عبر مبادرة «كوادرنا فخرنا» في رفع نسبة توطين الوظائف ضمن كوادرها، فمنذ 2019 عيّنت البلدية من خلالها أكثر من 410 مواطنين في وظائف هندسية وتخصصية وميدانية وفنية ضمن كادرها  .

دبي
بلدية دبي
آخر الأخبار
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
علوم الدار
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
اليوم 15:09
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
الرياضة
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©