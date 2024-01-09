حمدان بن محمد: دبي تتوج بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه على منصة "إكس": "للعام الثالث على التوالي، تتوج دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من "تريب أدفايزر 2024" لتكون المدينة الأولى في العالم التي تفوز بهذا اللقب لثلاثة أعوام على التوالي... الإنجازات التي تواصل دبي تسجيلها في القطاع السياحي ربما بدت للكثيرين حلماً مستحيلاً قبل عقود... لكن الوالد القائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رأى هذا الحلم واقعاً. وقبل عام، حدد أهدافاً جديدة وطموحة لقطاع السياحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية ووجهات عالمية للسياحة".

فازت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من "تريب أدفايزر 2024" لتكون المدينة الأولى في العالم التي تفوز بهذا اللقب لثلاثة أعوام على التوالي... الإنجازات التي تواصل دبي تسجيلها في القطاع السياحي ربما بدت للكثيرين حلماً مستحيلاً قبل عقود... لكن القائد الملهم صاحب… pic.twitter.com/bJlbMDi0Ka — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 9, 2024