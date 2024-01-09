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جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. رئيس أذربيجان يستقبل رئيس الدولة

جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. رئيس أذربيجان يستقبل رئيس الدولة
9 يناير 2024 11:27

استقبل فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أذربيجان. 


وجرت لصاحب السمو رئيس الدولة لدى وصول موكبه إلى قصر «زوجلوب» الرئاسي في العاصمة باكو مراسم استقبال رسمية، يرافقه الرئيس إلهام علييف، حيث اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، بعدها عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وأذربيجان.

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 ثم صافح سموه كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في أذربيجان. كما صافح الرئيس الأذري الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي يضم كلاً من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى أذربيجان، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
أذربيجان
محمد بن زايد
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