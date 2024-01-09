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"تاكسي دبي" تطلق خدمة حجز مركبات الأجرة العادية لأصحاب الهمم

"تاكسي دبي" تطلق خدمة حجز مركبات الأجرة العادية لأصحاب الهمم
9 يناير 2024 13:14

أعلنت شركة تاكسي دبي، إطلاق خدمة حجز مركبات الأجرة العادية لأصحاب الهمم عبر تطبيقها الذكي "DTC App". يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة في مجال النقل والمواصلات العامة، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع وحرصها على إطلاق المبادرات والخدمات الذكية بهدف المساهمة في دعم توجهات الحكومة الرشيدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع وتعزيز سعادتهم وجودة حياتهم.  

وتتيح الخدمة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة غير الحركية إمكانية حجز مركبة أجرة عادية بدلاً من مركبات الأجرة المزودة بمعدات الكرسي المتحرك، مع إمكانية الحصول على نسبة الخصم نفسها 50% المعتمدة للخدمة المخصصة لأصحاب الهمم، حيث يتيح النظام لحاملي بطاقة سند المخصصة لأصحاب الهمم في إمارة دبي الاستفادة من هذه الخدمة الكترونياً.  

وأكد عبد الله إبراهيم المير المدير التنفيذي لقطاع تحول الأعمال بالإنابة في شركة تاكسي دبي، أن إطلاق هذه الخدمة يعكس سعي الشركة المتواصل نحو تطوير خدماتها وتقديم نموذج مبتكر من الخدمات الذكية والاستباقية، بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وتحديداً أصحاب الهمم، مؤكداً أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على مواءَمة خدماتها لتُناسب احتياجات أصحاب الهمم ضمن أعلى المعايير العالمية، حرصاً منها على دعمهم وضمان تقديم أفضل خدمات النقل لهم وتحقيق مساهمة فاعلة في ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي كمدينة صديقة لأصحاب الهمم.    

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وقال عبد الله إبراهيم المير إن المركبات المخصصة لأصحاب الهمم التي توفرها شركة تاكسي دبي تلقى طلباً متزايداً، وبالتالي فإن إطلاق هذه الخدمة الرقمية يأتي في إطار التوسع والمرونة في توفير خدمات النقل لأصحاب الهمم وتبسيط الإجراءات عبر أفضل الوسائل الحديثة، حيث تتيح هذه الخدمة الفرصة لأصحاب الهمم للاستفادة من خدمات مركبات الأجرة العادية المتوفرة على مدار الساعة، وهو ما يعزز من سرعة وسهولة تنقل أصحاب الهمم من مقيمين وزائرين وسياح.

يذكر أن شركة تاكسي دبي توفر عبر تطبيقها الذكي خدمة "تاكسي أصحاب الهمم"، والتي تتضمن مركبات حديثة ومزودة بأحدث المعدات، لتسهيل عملية ركوب المتعامل والتنقل بسهولة وراحة تامة، وتوفر هذه الخدمة عمليات نقل آمنة ومريحة لأصحاب الهمم على مدار الساعة.  

المصدر: وام
تاكسي دبي في هيئة الطرق
أصحاب الهمم
مركبات الأجرة
تاكسي دبي
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