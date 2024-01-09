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"اجتماعية الوطني" تعتمد تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

"اجتماعية الوطني" تعتمد تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي
9 يناير 2024 14:20

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.  

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من، شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.  

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وأدخلت اللجنة خلال اجتماعها، عددا من التعديلات على تقرير الموضوع الذي تناقشه ضمن محاور، سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها. 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
القطاع الصحي
المواطنين
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