رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس إلهام علييف في باكو.. خلال زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان.

وبحث سموه وفخامة الرئيس إلهام علييف، العلاقات المتطورة بين الإمارات وأذربيجان وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار في البلدين.

وقال سموه في حسابه الرسمي بمنصة إكس:"سعدت بلقاء فخامة الرئيس إلهام علييف في باكو. بحثنا العلاقات المتطورة بين الإمارات وأذربيجان وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار في البلدين".