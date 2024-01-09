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رئيس الدولة يصل إلى الهند في زيارة عمل

رئيس الدولة يصل إلى الهند في زيارة عمل
9 يناير 2024 16:50

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارة عمل يبحث خلالها مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند..العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة على المستوى التنموي..إضافة إلى حضور سموه "قمة غوجارات النابضة بالحياة" العاشرة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه - لدى وصوله والوفد المرافق مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولي في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات - دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

 

ومر صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهندي على لوحة تجمعهما معاً معلقة في مبنى المطار، كما شاهدا عرضاً لإحدى الفرق التراثية.

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ورافق دولة ناريندرا مودي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مقر الاجتماع بينما اصطف أعداد من أبناء الهند على جانبي الطريق تحية لصاحب السمو رئيس الدولة حاملين أعلام دولة الإمارات والهند.

 

يرافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد يضم كلاً من..سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير دولة الإمارات لدى الهند.

المصدر: وام
محمد بن زايد
ناريندرا مودي
الإمارات
الهند
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