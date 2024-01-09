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شرطة دبي تنفذ مبادرة "كسوة الشتاء" لصالح 350 عاملاً

شرطة دبي تنفذ مبادرة "كسوة الشتاء" لصالح 350 عاملاً
9 يناير 2024 17:40

 نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مبادرة "الروح الإيجابية"، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومركز شرطة جبل علي، وطلاب مدارس حماية من مبادرة "سفراء الأمان"، بالتعاون مع فريق "شكراً لعطائك التطوعي"، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، مبادرة "كسوة الشتاء" التي أسهمت في توفير ملابس شتوية لـ 350 عاملاً في مجمعات العمال في جبل علي.

حضر فعالية توزيع "كسوة الشتاء"، فاطمة بوحجير، مُنسقة مبادرة الروح الإيجابية، ومحمد عبدالله البلوشي، من جمارك دبي، وسيف الرحمن أمير، رئيس فريق شكراً لعطائك التطوعي، وعائشة المرزوقي، الداعمة للمبادرة.

وأكدت فاطمة بوحجير أهمية مبادرة "كسوة الشتاء" التي يتم تنظيمها للعام الثاني، في تعزز قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ جميع أشكال الكراهية والعنف والعصبية والتمييز.

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وتضمنت مبادرة "كسوة الشتاء" محاضرات توعوية للعمال حول حقوقهم قدمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بجانب إطلاعهم على "برنامج المركبة العمالية المُتنقلة" التي تسهم في تنفيذ برامج التوعية.

واختتمت فعالية مبادرة "كسوة الشتاء" بإجراء سحوبات للعمال، وتقديم فقرات ترفيهية.

المصدر: وام
شرطة دبي
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