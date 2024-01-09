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محمد بن راشد يحضر أفراح المطيوعي والشدي في دبي

محمد بن راشد يحضر أفراح المطيوعي والشدي في دبي
9 يناير 2024 20:12

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد محمد المطيوعي، بمناسبة زفاف نجله سيف على كريمة محمد سلطان الشدي، في دبي.
 وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين الزفاف، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة. 

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كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حيث بارك سموه للعروسين متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة وهانئة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الخير والرخاء.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
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