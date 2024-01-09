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رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهندي يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهندي يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
9 يناير 2024 20:48

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين.. وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى الهند.
 وشملت المذكرات التي تبادلها الجانبان.. مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة.. إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال الرعاية الصحية المبتكرة بجانب مذكرة تفاهم بشأن إنشاء موانيء مستدامة وخضراء وفاعلة.
 تبادل مذكرات التفاهم من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.
 ومن الجانب الهندي: معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور مانسوخ ماندافيا وزير الصحة ورفاهة الأسرة، ومعالي باشوباتي كومار باراس وزير الصناعات الغذائية، وراج كومار بينيوال نائب الرئيس والمدير التنفيذي في إدارة الخدمات الهندية.
 شهد مراسم تبادل المذكرات.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى المسؤولين المعنيين من الجانب الهندي.

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