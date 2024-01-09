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علوم الدار

شراكة استراتيجية بين الشؤون الإسلامية بدبي و«الفلك الدولي» بأبوظبي

المنصة العالمية لمواقيت الصلاة مرجع للمتخصصين (من المصدر)
10 يناير 2024 01:02

أبوظبي(الاتحاد)

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كرم مركز الفلك الدولي في مقر «مرصد الختم الفلكي» بإمارة أبوظبي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ضمن أهم شركائها الاستراتيجيين.
وقام المهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مركز الفلك الدولي في أبوظبي، بتكريم رئيس اللجنة الدائمة لرصد الأهلة، الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالدائرة، والدكتور علي حسن المرزوقي مدير إدارة البحوث، وفريق عمل وأعضاء لجنة رصد الأهلة في دبي.
وقال حمد محمد صالح رئيس قسم المواقيت والأهلة، نائب رئيس اللجنة: دأبت الدائرة خلال السنوات السابقة على دعم المشاريع العلمية والشرعية، والتي تعود بالنفع على المجتمع المحلي والعالمي، ومنها إطلاق المنصة العالمية لمواقيت الصلاة، والتي أضحت مرجعاً عالمياً للمتخصصين، والعديد من الجاليات المسلمة في مختلف دول العالم، وتعتمد عليها في إعداد تقاويم مواقيت الصلاة في العديد من المراكز الإسلامية بقارة أوروبا، وكذلك التعاون المشترك لتحري الأهلة مع بداية كل شهر هجري بالوسائل الفلكية المعاصرة، علاوة على تعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات العلمية، والفلكية القادمة، كالتطبيق العالمي لمواقيت الصلاة، والذي سيتم إطلاقه، بإذن الله، تعالى قبيل شهر رمضان المبارك.

مركز الفلك الدولي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
أبوظبي
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